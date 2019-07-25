Опубликовано видео задержанного СБУ российского танкера

В Керченском проливе СБУ задержала российский танкер NEYMA за «блокирование украинских кораблей». Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Служба безопасности Украины также опубликовала видеозапись задержания судна. Съемка велась снаружи и внутри танкера.

«Было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу” в Керченском проливе», - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Также сообщается, что судно было признано вещественным доказательством и в настоящее время готовится ходатайство в суд о его аресте.

Инцидент в Керченском проливе случился 25 ноября 2018 года. Три украинских корабля нарушили границу РФ в Черном море, они совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников. Экипажи украинских судов были задержаны, их обвиняют в нарушении государственной границы.