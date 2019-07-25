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СБУ задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе»

Дарья Михалина
14:08 25.07.2019
Готовится ходатайство для ареста.
© Видео: СБУ © Фото: SecurSerUkraine, Facebook

Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей», - заявили в СБУ.

В настоящий момент готовится ходатайство для ареста.

Напомним, 25 ноября 2018 года два бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море. Капитаны судов опасно маневрировали и не реагировали на требования российских властей.

Тогда пограничники задержали нарушителей. Им предъявили обвинение в нарушении границы в составе организованной группы. 

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