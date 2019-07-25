СБУ задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе»
Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей», - заявили в СБУ.
В настоящий момент готовится ходатайство для ареста.
Напомним, 25 ноября 2018 года два бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море. Капитаны судов опасно маневрировали и не реагировали на требования российских властей.
Тогда пограничники задержали нарушителей. Им предъявили обвинение в нарушении границы в составе организованной группы.