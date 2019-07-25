СБУ провела обыски на задержанном российском танкере
На задержанном СБУ российском танкере NEYMA прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов», - говорится в сообщении на сайте СБУ.
Также допрошены члены экипажа танкера.
Причиной задержания российского корабля стало «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. Готовится ходатайство для ареста.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Три украинских судна нарушили границу России в Черном море, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. Экипажи кораблей были задержаны. Их обвиняют в нарушении границы.