СБУ провела обыски на задержанном российском танкере

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Три украинских судна нарушили границу России в Черном море, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. Экипажи кораблей были задержаны. Их обвиняют в нарушении границы.

«Группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов», - говорится в сообщении на сайте СБУ.

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