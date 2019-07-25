Госдума продлила «дачную амнистию»

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении так называемой дачной амнистии до первого марта 2021 года.

«До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется только технический план», - рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что все необходимые документы владелец самостоятельно сможет подать в органы регистрации прав.

Первоначально законопроектом предлагалось продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2022 года, но по результатам переговоров с Кабинетом министров данный срок был сокращен на год, до марта 2021 года. По словам Крашенинникова, такой срок представляется достаточным для того, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

Также закон делает бессрочной норму о возможности установления субъектами Российской Федерации предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало первого марта 2020 года). Кроме того, закон продлевает до первого марта 2022 года для членов огороднических и садовых некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, которые находятся в публичной собственности. Данная норма должна закончить свое действие 31 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

«Дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет и завершилась 1 марта этого года. Она предполагает упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств посредством составления кадастровым инженером техплана, а также по другой схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

За период действия «дачной амнистии» было зарегистрировано свыше 13,5 миллиона прав на объекты недвижимости. Однако большое число граждан также не успело воспользоваться данной возможностью; по словам Крашенинникова, речь идет еще о нескольких миллионах объектов недвижимости.