На оплату товаров по QR-коду в магазинах установят комиссию

В системе быстрых платежей появится комиссия в 0,4%. Ее установит Банк России. Нововведения коснутся магазинов одежды, бытовой техники, а также супермаркетов.

По данным ЦБ, эта комиссия существенно ниже, чем за эквайринг.

«В категориях магазинов одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в категории супермаркеты - от 0,5 до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%», - заявили в пресс-службе Банка России.

Введение оплаты через QR-коды сократит издержки торговых предприятий в 2-3 раза. Например, с СБП планируется установить комиссии 0,2-0,7%, тогда эквайринговые составляют 0,5-2%.

По сообщению регулятора, ассоциации торгово-сервисных предприятий, банки и страховые компании самостоятельно не смогли принять решение по тарифному вопросу. Банк России предложил компромиссный вариант, который бы брал во внимание интересы потребителей, ТСП и банков.

Система быстрых платежей была запущена в конце февраля. К ней подключены уже около 15 банков. Система позволяет переводить средства по номеру телефона. В сентябре этого года в СБП появится возможность оплачивать товары в магазине по QR-коду.