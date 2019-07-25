Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На оплату товаров по QR-коду в магазинах установят комиссию

Татьяна Полуказакова
14:23 25.07.2019
Ее размер составит 0,4%. Это коснется супермаркетов, магазинов одежды и бытовой техники.
На оплату товаров по QR-коду в магазинах установят комиссию
© Фото: Felix Hörhager, dpa, Globallookpress

В системе быстрых платежей появится комиссия в 0,4%. Ее установит Банк России. Нововведения коснутся магазинов одежды, бытовой техники, а также супермаркетов.

По данным ЦБ, эта комиссия существенно ниже, чем за эквайринг.

«В категориях магазинов одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в категории супермаркеты - от 0,5 до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%», - заявили в пресс-службе Банка России.

Введение оплаты через QR-коды сократит издержки торговых предприятий в 2-3 раза. Например, с СБП планируется установить комиссии 0,2-0,7%, тогда эквайринговые составляют 0,5-2%.

По сообщению регулятора, ассоциации торгово-сервисных предприятий, банки и страховые компании самостоятельно не смогли принять решение по тарифному вопросу. Банк России предложил компромиссный вариант, который бы брал во внимание интересы потребителей, ТСП и банков.

Система быстрых платежей была запущена в конце февраля. К ней подключены уже около 15 банков. Система позволяет переводить средства по номеру телефона. В сентябре этого года в СБП появится возможность оплачивать товары в магазине по QR-коду.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата25.07.2019, 10:16
Вооружен всем, чем можно: главное о фрегате «Адмирал флота Касатонов»
Дата25.07.2019, 03:39
Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата25.07.2019, 09:45
Крупнейший библейский город: родину Голиафа раскопали в Израиле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:13 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержанного СБУ российского танкера
14:38 В стране и мире
Видео
СБУ провела обыски на задержанном российском танкере
14:35 В стране и мире
Видео
Госдума продлила «дачную амнистию»
14:07 В стране и мире
Путин отменил ряд санкций против Турции
14:00 Вопросы истории
Видео
На затонувшем в Финском заливе древнем судне специалисты нашли «лекарство от всех болезней»
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые назвали смертельно опасной популярную пищевую добавку
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Под Астраханью обнаружили 2000-летние останки воина со следами операции на мозге
Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.