Путин отменил ряд санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил некоторые специальные экономические санкции против Турции. Данный указ опубликован на сайте правовой информации.

В документе речь идет о частичном возобновлении функционирования соглашения между государствами об условиях поездок российских граждан и жителей Турции от 12 мая 2010 года. Министерству иностранных дел президент поручил уведомить об этом турецких коллег.

Ограничительные меры в отношении Турции были введены в декабре 2015 года. Они стали ответом на атаку турецкими военными российского Су-24 в воздушном пространстве над Сирией. В связи с этим инцидентом был запрещен ввоз определенных сельскохозяйственных товаров, приостановлены продажи путевок в Турцию и отменено чартерное авиасообщение.

В июне 2016 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принес письменные извинения Путину, выразив соболезнования семье погибшего российского пилота. После этого некоторые из введенных санкций были отменены.

Соглашение о безвизовом режиме между странами было подписано 12 мая 2010 года. Оно распространяется на всех российских туристов, которые планируют поехать на отдых в Турцию на срок не более 30 дней.