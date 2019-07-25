Люди застряли на колесе обозрения в Омске
Посетителей аттракциона эвакуируют.
© Фото: Miss Take Вконтакте
Колесо обозрения остановилось в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске. Сотрудники МЧС эвакуируют застрявших на аттракционе посетителей.
Причиной поломки колеса в администрации парка назвали внезапно начавшийся ливень.
«На "Колесе обозрения" вращающиеся детали проехали по мокрой резине. В итоге механизм застопорился. На месте работают сотрудники МЧС, людей снимают с аттракциона», - цитирует сотрудницу администрации парка «СуперОмск».
Месяцем ранее из-за ливня сломался аттракцион на Кузбассе. Посетители выпрыгивали из колеса обозрения в парке «Центральный» города Белово прямо на ходу.