Самолет группы высшего пилотажа Patrouille de France разбился во Франции: видео
Штурмовик упал вскоре после взлета и загорелся.
© Видео: Quentin S3, air plus news , Twitter © Фото: Quentin S3, air plus news , Twitter
Французский самолет Alphajet, принадлежащий пилотажной группе Patrouille de France, разбился около аэропорта Перпиньян-Ривесальт сегодня, 25 июля.
Авария произошла над шоссе неподалеку от воздушной гавани. Лайнер направлялся для участия в авиашоу в Сен-Сиприене.
По словам очевидцев, авария стала причиной последующего пожара в поле у автотрассы.
Пострадавший пилот успел катапультироваться и был спасен, сообщает Airlive.
Причина ЧП не установлена.