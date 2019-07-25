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Эксперимент пятого поколения: что известно о новом тяжелом турецком истребителе

Александр Артамонов
14:01 25.07.2019
На прошедшем недавно во Франции Салоне-биеннале авиакосмической техники Ле Бурже турецкая авиастроительная корпорация TAI (Turkish Aerospace Industries) продемонстрировала полноразмерный макет истребителя пятого поколения, получившего условное пока название TF-X (Turkish Fighter, соответственно, литера «X» означает по-английски «Экспериментальный»).
Эксперимент пятого поколения: что известно о новом тяжелом турецком истребителе
© Фото: JohnNewton8, Wikimedia

По этому поводу генеральный директор TAI Темел Котил декларировал буквально следующее: «Важнейший оборонный проект Турции достиг новой точки развития. Мы сделаем то, что делают только немногие страны мира». Далее один из высокопоставленных представителей уважаемой турецкой корпорации доверительно поделился, что новая машина призвана «превзойти Су-57 по ряду параметров».

Оказывается, работы над созданием собственной боевой техники Анкара начала еще в 2013 году, то есть 6 лет назад. Согласно предварительно заявленным характеристикам, речь идет о тяжелом многофункциональном ударном истребителе весом в 27 тонн, способном работать на высоте в 17 километров на скорости до 2 Махов. Длина нового аппарата составит 18 метров при размахе крыла 12 метров. В принципе, профиль машины похож и на F-22, и на FC-31 родом из КНР, отмечает еженедельник «Звезда».

С точки зрения моторизации прорабатываются как одномоторная, так и двухмоторная компоновка. По некоторым данным, Анкара намерена приобрести для собственных потребностей от 200 до 250 единиц такой боевой техники, причем планирует, что первые турецкие истребители поступят в полки уже в 2029 году.

Однако несмотря на громкое заявление, на сегодня машина, заявленная - а никак иначе не скажешь, так как речь идет исключительно о макете - на одной из самых престижных профессиональных экспозиционных площадок, вызывает больше вопросов и комментариев, чем положительных заключений.

Прежде всего, Турция никогда не строила ни одного истребителя. Она, как верный член НАТО, традиционно использует американские F-16 и собирается переходить на F-35. Читать далее...

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