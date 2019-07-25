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Мощь и гордость флота: в Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

Павел Кутаренко
14:00 25.07.2019
В репетиции приняли участие 40 кораблей и подлодок, 40 самолетов и четыре тысячи военнослужащих - динамические показы прошли в акватории Невы и у стен Кронштадта.
© Видео: ТРК "Звезда"

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Военно-Морского флота. На ней присутствовал министр обороны страны Сергей Шойгу. В репетиции приняли участие 40 кораблей и подлодок, 40 самолетов и четыре тысячи военнослужащих - динамические показы прошли в акватории Невы и у стен Кронштадта.

Сначала на Сенатскую площадь вынесли кормовой Георгиевский флаг линкора «Азов» - после этого флаг героического корабля подняли на шпиль Адмиралтейства.

«Парадный строй прошел мимо самых современных кораблей нашего флота - подводной лодки "Кронштадт", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и корвета "Гремящий". Их весьма внушительные размеры не позволяют им самостоятельно маневрировать в достаточно узком Невском фарватере», - отметил корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Их экипажи поприветствовал строй из двух десятков кораблей - это патрульные катера с боевыми знаменами самых прославленных соединений нашего флота. На одном из десантных судов установлен точно воссозданный ботик Петра Первого - тот самый «дедушка» русского флота.

По Неве также прошел уникальный корабль, равных которому нет в мире - новейший тральщик из композитных материалов «Александр Обухов».

Гости генеральной репетиции на больших экранах могли наблюдать водную часть парада на Кронштадтском рейде, где в строю прошли представители самой крупной весовой категории - корабли дальней морской зоны.

«Завершил генеральную репетицию показ морской авиации. В небе над Невой пролетели противолодочные и ударные вертолеты, палубные истребители, штурмовики и самолеты-дозаправщики», - добавил Кутаренко.

Сам парад пройдет в День Военно-Морского флота - в это воскресенье, 28 июля.

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