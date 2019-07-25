Умер президент Туниса
Глава африканского государства скончался на 93-м году жизни. Он управлял страной с 2014 года.
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В Тунисе скончался президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Ему было 92 года.
«Утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военном госпитале в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси», - говорится в сообщении на странице президиума правительства страны в Facebook.
В должность президента он вступил 31 декабря 2014 года. До этого Аль-Баджи Гаид ас-Себси также занимал пост премьер-министра страны.