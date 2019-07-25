Игра нервов: кто разрубит «иранский нефтяной узел»

Игра нервов во взаимоотношениях Вашингтона и Тегерана становится важнейшим фокусом системы международных отношений. Эта ситуация определяет очень многое не только для Ближнего и Среднего Востока, но и за его пределами, выявляя реальный потенциал ключевых игроков на мировой «шахматной доске». Уже сейчас на ситуации вокруг Персидского залива отрабатываются модели политического и экономического взаимодействия государств, претендующих на реальное влияние. В зоне притяжения «иранского узла» формируются не только ключевые коалиции, способные в дальнейшем стать основой полицентричной системы международных отношений, но также и основные модели геоэкономического поведения.

Как известно, нефть, которой сказочно богат Персидский залив, сама по себе - горючий материал. Но это не единственный фактор обострения обстановки в регионе, отмечает еженедельник «Звезда».

Не секрет, что в Вашингтоне достаточно влиятельны те силы, для которых перевод ситуации в вялотекущее русло будет означать политическое поражение и, вероятно, уход с подмостков власти. И у этих сил есть весьма влиятельные союзники с выстроенными перспективными отношениями, общими коммерческими интересами и общим пониманием долгосрочных целей политики на Ближнем и Среднем Востоке.

При этом потенциал «коалиции войны» не сильно меньше возможностей «партии мира», хотя она и укрепила свои позиции за последнее время. Читайте далее...