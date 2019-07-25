Суд арестовал троих человек, причастных к пожару в детском лагере под Хабаровском

Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал директора ООО «Экстрим-Сервис» -владельца компании, организовавшего палаточный детский лагерь под Хабаровском - Виталия Бурлакова и начальника одного из отделов областного МЧС Эдуарда Новгородцева.

Арест продлиться два месяца, до 22 сентября.

Кроме того, под стражу взят директор лагеря Дмитрий Кузнецов.

Все они являются фигурантами по делу, возбужденному после пожара в лагере «Холдоми», где погибли дети.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.

В результате погибли четыре ребенка. Одна девочка скончалась на месте. Еще трое детей умерли в реанимации.