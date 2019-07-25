Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу

Бывшему начальнику колонии в Амурской области и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий после того, как выяснилось, что один из заключенных тюрьмы – лидер кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз – отбывал наказание в привилегированных условиях. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Также параллельно рассматриваются еще два уголовных дела в отношении сотрудников колонии, которые, как заявил Куренной во время выступления на канале «Эфир», организовывали заключенным несогласованные свидания.

Напомним, скандал вокруг заключения Цеповяза вызвал снимок, на котором осужденный ест за решеткой деликатесы – среди них крабы и икра. Позже ФСИН подтвердила: снимки оригинальны и были сделаны в 2015 году.