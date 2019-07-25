Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу

Дарья Михалина
13:10 25.07.2019
Бывшее руководство колонии сейчас находится под арестом.
Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу
© Фото: adagamov, twitter, Globallookpress

Бывшему начальнику колонии в Амурской области и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий после того, как выяснилось, что один из заключенных тюрьмы – лидер кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз – отбывал наказание в привилегированных условиях. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Также параллельно рассматриваются еще два уголовных дела в отношении сотрудников колонии, которые, как заявил Куренной во время выступления на канале «Эфир», организовывали заключенным несогласованные свидания.

Напомним, скандал вокруг заключения Цеповяза вызвал снимок, на котором осужденный ест за решеткой деликатесы – среди них крабы и икра. Позже ФСИН подтвердила: снимки оригинальны и были сделаны в 2015 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата25.07.2019, 10:16
Вооружен всем, чем можно: главное о фрегате «Адмирал флота Касатонов»
Дата25.07.2019, 03:39
Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата25.07.2019, 09:45
Крупнейший библейский город: родину Голиафа раскопали в Израиле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:38 В стране и мире
В Москве прогремят салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы
13:37 В стране и мире
Видео
Суд арестовал троих человек, причастных к пожару в детском лагере под Хабаровском
13:09 В стране и мире
Видео
Парад в Севастополе обещает стать одним из самых зрелищных
13:03 В стране и мире
Видео
В России начнут оформлять ДТП с помощью смартфона
12:52 В стране и мире
Видео
Сборная России прибыла в Индию для участия в конкурсе «АрМИ-2019»
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые назвали смертельно опасной популярную пищевую добавку
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Под Астраханью обнаружили 2000-летние останки воина со следами операции на мозге
Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.