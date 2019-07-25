В городе русской славы Севастополе генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ пройдет завтра, 26 июля. В настоящее время все корабли-участники статического показа уже заняли свои места на рейде напротив Графской пристани. Последней в парадный строй влилась подводная лодка «Новороссийск».

«Морской переход хоть и короткий, но запоминающийся на самой секретной субмарине российского флота. Субмарина встанет в самом начале корабельной группы», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Парад в Севастополе обещает стать одним из самых зрелищных. В нем задействуют более 40 кораблей и судов, 37 самолетов и вертолетов, а также 35 единиц бронетехники.

«Черные береты» покажут неизменную высадку морского десанта на БТРах, свое мастерство покажут артиллеристы и экипажи противолодочной авиации.