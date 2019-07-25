В Москве прогремят салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы

В Москве в честь 75-й годовщины освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков проведут 17 праздничных салютов в 2019-2020 годах.

В Минобороны России рассказали, что все салюты прогремят на Поклонной горе, старт каждого запуска в 22.00 по московскому времени. Так, 28 июля пройдет салют в честь освобождения Бреста, 1 августа - Каунаса, 2 августа - Кишинева, 31 августа - Бухареста. Осенью российская столица поздравит Таллин - 22 сентября, Ригу - 13 октября и Белград - 20 октября.

В следующем году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы - 17 января, Будапешта - 13 февраля, Братиславы - 4 апреля, Вены - 13 апреля, Берлина - 2 мая и Праги - 9 мая.

Ранее в столице уже прогремели праздничные фейерверки по случаю освобождения Вильнюса, Одессы, Севастополя и Минска.