Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти защитников Отечества

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об утверждении концепции федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Она разработана в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я утвердил концепцию по ФЦП увековечения памяти погибших при защите Отечества, эта программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. 2020 год указом президента объявлен Годом памяти и славы», - сказал Медведев.

По словам премьер-министра, в рамках этой программы будут восстановлены более 9,5 тысяч воинских захоронений, более шести тысяч знаков установят, около 250 тысяч имен будут нанесены на мемориальные сооружения.