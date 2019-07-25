Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти защитников Отечества
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об утверждении концепции федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Она разработана в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Я утвердил концепцию по ФЦП увековечения памяти погибших при защите Отечества, эта программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. 2020 год указом президента объявлен Годом памяти и славы», - сказал Медведев.
По словам премьер-министра, в рамках этой программы будут восстановлены более 9,5 тысяч воинских захоронений, более шести тысяч знаков установят, около 250 тысяч имен будут нанесены на мемориальные сооружения.
«По этой программе планируется привлечь свыше пяти миллиардов рублей, из которых почти четыре миллиарда - это средства федерального бюджета», - отметил Медведев.