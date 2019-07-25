В России начнут оформлять ДТП с помощью смартфона

Оформление ДТП с помощью смартфона теперь будет возможным. Для этого нужно будет только установить на него специальное приложение.

Новый электронный сервис «Помощник ОСАГО» для автовладельцев, который будет запущен с первого ноября этого года, уже одобрило правительство. Нововведение позволит сократить время на оформление ДТП до 15 минут.

Новую систему быстрого оформления европротокола без участия сотрудников ГИБДД планируется в пилотном режиме опробовать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года. Это приложение можно будет скачать в App Store и Google Play.

Важно отметить, что речь идет о небольших авариях. Как говорят эксперты, сейчас водители, получив даже небольшую царапину, подолгу ожидают инспекторов на дорогах и мешают проехать другим машинам.