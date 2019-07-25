В Шереметьево трап врезался в самолет
Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
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25 июля в аэропорту Шереметьево самоходный трап врезался в самолет. В результате инцидента никто не пострадал, был поврежден фюзеляж.
«В 09.55 при обслуживании воздушного судна авиакомпании Nordwind Airlnes рейса N4162, приземлившегося в Москве (маршрут "Краснодар - Москва") произошло незначительное повреждение обшивки фюзеляжа в процессе подгона самоходного трапа», - сообщила Елена Фомина, ведущий специалист дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево.
Отмечается, что произошедшее не повлияло на оперативность и качество обслуживания пассажиров. Самолет был отстранен от полетов. Специалисты оценят его техническое состояние.
На данный момент выясняются все причины произошедшего.