Сборная России прибыла в Индию для участия в конкурсе «АрМИ-2019»
Спецборт Ил-76 доставил бойцов и технику в Индию, где они примут участие в конкурсе «Отличники воинской разведки».
© Видео: ТРК "Звезда"
До старта Международных Армейских Игр осталось чуть больше недели. Транспортные самолеты Ил-76 доставили в Индию технику и личный состав сборной России.
Впервые конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в городе Джайс Алмер - посреди пустыни Тар.
Там оборудовали один из самых длинных (1600 метров) и самых сложных комплексов препятствий.
Первый официальный старт Игр намечен на пятое августа. Некоторые из них предстоит пройти в темное время суток.