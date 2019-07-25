Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров к себе на службу принял охранником шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева.

Родители ребенка опубликовали в интернете видеозапись с рассказом мальчика о том, что он хочет охранять лидера Чечни. Увидев эту публикацию, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», - заявил глава Чечни на своей странице в Instagram.

Он отметил, что, несмотря на юный возраст, мальчик полон «смелости, решимости и отваги» и готов горой встать за своего кумира.

Мальчику из фонда Ахмата Кадырова выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие Газиеву купили в магазине для детей. По словам Кадырова, ребенку назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.