Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров к себе на службу принял охранником шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева.
Родители ребенка опубликовали в интернете видеозапись с рассказом мальчика о том, что он хочет охранять лидера Чечни. Увидев эту публикацию, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.
«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», - заявил глава Чечни на своей странице в Instagram.
Он отметил, что, несмотря на юный возраст, мальчик полон «смелости, решимости и отваги» и готов горой встать за своего кумира.
Мальчику из фонда Ахмата Кадырова выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие Газиеву купили в магазине для детей. По словам Кадырова, ребенку назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.