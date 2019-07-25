От Сибири до Аляски: лесные пожары захватили Арктику

Более чем сто сильнейших лесных пожаров были зафиксированы в Арктике, начиная с июня. Огонь прошелся по территориям от Сибири до Аляски. Информация об этом содержится в отчете глобальной системы мониторинга окружающей среды (CAMS).

По словам синоптиков, пожары начались после того, как Европа и США пережили самый жаркий июнь в истории.

Температура в Арктике повышается быстрее, чем в среднем по миру, что обеспечивает необходимые условия для распространения лесных пожаров, заявил Марк Паррингтон.

«Количество и интенсивность лесных пожаров за Полярным кругом необычны и неслыханны», - цитирует его CNN.

Сами пожары способствуют климатическому кризису, так как выделяют углекислый газ в атмосферу.

© NASA Earth

По оценкам CAMS, в атмосферу было выброшено около ста мегатонн диоксида углерода (CO2) в период с 1 июня по 21 июля, что почти эквивалентно выбросу углерода в Бельгии за весь 2017 год.

Так, лесные пожары способствуют глобальному потеплению, выпуская загрязняющие вещества в атмосферу.