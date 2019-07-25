Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от лишнего веса

Диетолог Александра Швец рассказала об ошибках, которые совершают все желающие избавиться от лишнего веса, когда планируют свое ежедневное питание.

Эксперт убеждена, что если каждый день придерживаться правильного питания, вопрос лишнего веса будет закрыт навсегда.

Швец объяснила, что худеющие зачастую пытаются заменять приемы пищи кофе с сахаром - этого делать нельзя. Этот напиток раздражает слизистую желудка, а сахар содержит большое количество калорий. Пить кофе можно после еды - в день достаточно одной чашки без сахара.

Еще одной распространенной ошибкой является отказ от завтрака. Диетолог утверждает, что прием пищи с утра является важным шагом при достижении нормального веса. Утром можно съесть творог, омлет или бутерброд с сыром. Самое главное - ощущение сытости, пишет ИА «Версия».

Эксперт также заверила, что питание один-два раза в день пагубно сказывается на весе. Она уточнила, то в идеале нужно питаться каждые четыре часа - это поможет организма комфортно себя чувствовать и предостережет от набора лишних килограммов.

По мнению диетолога, для здорового похудения необходимо потреблять 1200-1500 ккал в день и равномерно делить пишу на четыре приема.