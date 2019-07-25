Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от лишнего веса

Дарья Муромова
12:17 25.07.2019
Если каждый день придерживаться правильного питания, вопрос лишнего веса будет закрыт навсегда.
Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от лишнего веса
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Диетолог Александра Швец рассказала об ошибках, которые совершают все желающие избавиться от лишнего веса, когда планируют свое ежедневное питание.

Эксперт убеждена, что если каждый день придерживаться правильного питания, вопрос лишнего веса будет закрыт навсегда.

Швец объяснила, что худеющие зачастую пытаются заменять приемы пищи кофе с сахаром - этого делать нельзя. Этот напиток раздражает слизистую желудка, а сахар содержит большое количество калорий. Пить кофе можно после еды - в день достаточно одной чашки без сахара.

Еще одной распространенной ошибкой является отказ от завтрака. Диетолог утверждает, что прием пищи с утра является важным шагом при достижении нормального веса. Утром можно съесть творог, омлет или бутерброд с сыром. Самое главное - ощущение сытости, пишет ИА «Версия».

Эксперт также заверила, что питание один-два раза в день пагубно сказывается на весе. Она уточнила, то в идеале нужно питаться каждые четыре часа - это поможет организма комфортно себя чувствовать и предостережет от набора лишних килограммов.

По мнению диетолога, для здорового похудения необходимо потреблять 1200-1500 ккал в день и равномерно делить пишу на четыре приема.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата25.07.2019, 10:16
Вооружен всем, чем можно: главное о фрегате «Адмирал флота Касатонов»
Дата25.07.2019, 03:39
Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата25.07.2019, 09:45
Крупнейший библейский город: родину Голиафа раскопали в Израиле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:08 В стране и мире
В Шереметьево трап врезался в самолет
11:55 В стране и мире
Видео
Директора лагеря «Холдоми» арестовали
10:47 ОПК
Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»
07:37 В стране и мире
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
07:28 В стране и мире
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые назвали смертельно опасной популярную пищевую добавку
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Под Астраханью обнаружили 2000-летние останки воина со следами операции на мозге
Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные
«Он существует»: пережившая клиническую смерть американка рассказала о «загробной жизни»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.