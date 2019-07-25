Путин поручил установить мониторинг нарушений при рубке леса с помощью ГЛОНАСС

Владимир Путин дал поручение правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений в рубке леса.

Перечень поручений опубликован на сайте российского лидера по итогам совещания по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», которое состоялось 19 июля.

В документе сказано, что правительству необходимо обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС РФ с целью обеспечить мониторинг лесопользования, выявления и пресечения нарушений незаконных рубок и вывоза леса с использованием системы ГЛОНАСС, космической съемки и прочих технических средств.

Президент также назначил срок выполнения - 1 сентября 2019 года. Ответственным за исполнение Путин назначил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.