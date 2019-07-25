«Галисийский Чернобыль»: туристы отравились после купания в токсичном озере

Несколько туристов в Испании обратились в больницы с жалобами на сыпь, аллергию и тошноту. Как выяснилось, все они искупались в озере Монте-Неме в регионе Галисия. Очень красивый на вид водоем с бирюзовой водой на деле оказался свалкой токсичных отходов, пишет The Sun.

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Никаких знаков предупреждения об опасности купания в озере пострадавшие не обнаружили. Все они вошли в воду для того, чтобы сделать красивые фотографии для соцсети. По словам врача больницы в Ла-Корунье Мануэля Феррейро, даже недолгий контакт с водой из Монте-Неме вызывает раздражение кожи и глаз, а более длительный может привести к заболеваниям желудка, рвоте и диарее.

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В Испании озеро известно под прозвищем «галисийский Чернобыль». Со времен Второй мировой войны на его месте находился вольфрамовый рудник, который был заброшен в 1980-е годы. Всего на территории страны шесть подобных озер.