Директора лагеря «Холдоми» арестовали

Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова. Об этом рассказал «Звезде» представитель суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца», - заявили в суде.

В настоящее время определяется мера пресечения директору коммерческой организации, которой принадлежал лагерь, Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву.

«По Новгородцеву - совещательное, по Бурдакову в процессе», - отметил представитель.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса России: части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России («причинение смерти по неосторожности») и пункта «в» части 2 статьи 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Пожар в лагере «Холдоми» вспыхнул в ночь на 23 июля. Двадцать палаток сгорело, еще шесть пострадало. В лагере находилось 189 детей в возрасте. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице.