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Путин пригласил семьи из пострадавших от паводков регионов на парад ВМФ в Петербурге

Дарья Михалина
11:50 25.07.2019
Президент отметил, что торжественное мероприятие, которое состоится 28 июля, должно понравиться мальчикам.
© Видео: ТРК "Звезда"

Владимир Путин провел встречу в Кремле с семьями, пострадавшими от паводков в регионах.

Президент пригласил их посетить Главный военно-морской парад в Петербурге, который пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург», - заявил он.

По мнению главы государства, мероприятие обязательно придется по душе мальчикам.

«Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», - заверил Путин.

Сейчас в восьми районах Приангарья продолжает действовать режим ЧС. В результате природного бедствия 25 человек погибли, еще семеро пропали без вести.

Около 11 тысяч домов оказались под водой, затоплено более ста населенных пунктов.

От паводков пострадали около 40 тысяч местных жителей.

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