Северная Корея произвела запуск неустановленных снарядов
Военное командование Северной Кореи пока никак не комментировала данные о запуске.
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После длительного перерыва КНДР возобновила запуски неустановленных снарядов в районе восточного побережья страны, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ).
Отмечается, что пуск произвели возле северокорейского города Вонсан. В КНШ заявили, что «отслеживают ситуацию», а также сохраняют боеготовность.
По уточненным данным агентства, КНДР провела пуск двух ракет с восточного побережья. Информация о том, какие это были ракеты, не приводится.
В последний раз пуски проводились 9 мая, за ними наблюдал лично председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын. Северокорейские газеты написали, что прошло испытание «дальнобойных ударных средств».