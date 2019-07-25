Северная Корея произвела запуск неустановленных снарядов

После длительного перерыва КНДР возобновила запуски неустановленных снарядов в районе восточного побережья страны, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ).

Отмечается, что пуск произвели возле северокорейского города Вонсан. В КНШ заявили, что «отслеживают ситуацию», а также сохраняют боеготовность.

По уточненным данным агентства, КНДР провела пуск двух ракет с восточного побережья. Информация о том, какие это были ракеты, не приводится.

В последний раз пуски проводились 9 мая, за ними наблюдал лично председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын. Северокорейские газеты написали, что прошло испытание «дальнобойных ударных средств».