Каспийская флотилия готовится к параду ВМФ: кадры репетиции

Каспийская флотилия готовится провести парад кораблей в честь Дня ВМФ России. В мероприятиях, которые пройдут в Астрахани и Дагестане, будут задействованы порядка 40 боевых кораблей, катеров и судов, а также более тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В рамках динамического показа зрители увидят парусную яхту Петра I, минные тральщики, десантные катеры. Им продемонстрируют уничтожение воздушных средств нападения условного противника, высадку десанта, действия сил спасения и прохождение парусных яхт.

Зрителей ждут показательные выступления морской пехоты. В рамках празднования Дня ВМФ пройдет демонстрация современных образцов вооружения и техники.

Перед гостями выступят оркестр Астраханского гарнизона, творческие коллективы и юнармейцы. Завершит мероприятие праздничный салют.