Ритейлеры допустили отказ от системы быстрых платежей Центробанка

Крупные ритейлеры допустили отказ от участия в Системе быстрых платежей Центробанка. Причиной тому могут послужить рост тарифов за осуществление платежа.

Бизнесменов не устроили пошлины, которые достигают 0,2 - 0,7% от общей суммы, при том, что ранее Центробанк заявлял о комиссии 0,3 - 0,4%. Бизнес опасается, что банки будут предлагать услуги по лишь верхней границе – 0,7%.

Письмо с соответствующей жалобой представители ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) передали главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Как передает ее слова газета «Ведомости», регулятор выработал компромиссное решение и изучит данное обращение в ближайшее время.