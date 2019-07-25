Группа «Беловежская Пуща» подготовила музыкальный подарок ко дню ВМФ

Коллектив российско-белорусской музыкальной группы «Беловежская Пуща» подготовил музыкальное поздравление для военнослужащих Каспийской флотилии ко Дню Военно-Морского флота.

«Для всего творческого коллектива важно, чтобы наше поздравление услышали все моряки - и на суше, и в море. В связи с этим прошу донести до командиров и личного состава всех судов Каспийской флотилии наше поздравление с профессиональным праздником моряков - песню "Капитан"», - рассказал руководитель группы Дмитрий Кирьянов.

В День ВМФ песня «Капитан» будет звучать на радио и телевидении, в комнатах досуга и информирования на территории воинских частей, а также в кают-компаниях офицеров и мичманов на кораблях Каспийской флотилии, на главных праздничных площадках Москвы и других городов.