На Украине в очередной раз испытали ракеты «Ольха»
Планируется, что до конца 2019 года комплексы поступят в ВСУ.
© Видео: РНБОУ © Фото: rnbo.gov.ua
Украина провела очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха» с повышенной дальностью действия. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
«В Одесской области состоялся очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня “Ольха” с увеличенной дальностью поражения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что маневры прошли успешно.
Планируется, что до конца года комплексы поступят в ВСУ.
«Ольха» является разработкой конструкторов государственного киевского конструкторского бюро «Луч» в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК Украины. Производство ракет вестись на территории Украины по замкнутому циклу.