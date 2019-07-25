Синоптик назвал сроки резкого потепления в Москве

Уже на этой неделе, в пятницу и субботу, температура воздуха прогреется до 26-29 градусов, что превышает климатическую норму. Осадков не ожидается, а небо будет ясным.

Однако погода вновь ухудшится уже к воскресенью, когда температура опустится до 18 градусов.

«В воскресенье начнет прорываться холодный фронт», - рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что на следующей неделе температура рухнет до 10 градусов. А вместе с сильным ветром в столицу вновь вернутся дожди.