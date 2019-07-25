Синоптик назвал сроки резкого потепления в Москве
Теплая и ясная погода ожидается в Московском регионе в пятницу и субботу, однако после жителям столицы стоит готовиться к похолоданию.
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Уже на этой неделе, в пятницу и субботу, температура воздуха прогреется до 26-29 градусов, что превышает климатическую норму. Осадков не ожидается, а небо будет ясным.
Однако погода вновь ухудшится уже к воскресенью, когда температура опустится до 18 градусов.
«В воскресенье начнет прорываться холодный фронт», - рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он добавил, что на следующей неделе температура рухнет до 10 градусов. А вместе с сильным ветром в столицу вновь вернутся дожди.
«Этот процесс называется ультраполярным вторжением», - пояснил специалист.