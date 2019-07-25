Ученые назвали смертельно опасной популярную пищевую добавку

Британские ученые из университета Сассекса выяснили, что популярный во всем мире искусственный подсластитель является опасным компонентом для здоровья человека.

Эксперты изучили информацию о свойствах аспартама, более известного как E 951, которую в 2013 году предоставило Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Они сделали вывод, что организация не взяла во внимание результаты исследований, говорящих о вреде этой добавки.

Выяснилось, что EFSA не учла 73 научных труда, в которых обозначался вред аспартама. Однако 84%, которые исследовательская группа расценила как менее надежные, показали отсутствие опасности вещества, сообщает MedicalXpress.

Разговоры о вреде подсластителя идут с 1974 года. Ученые отмечают, что его употребление ведет к риску повреждения головного мозга, развития рака печени и легких. При этом аспартам входит в состав огромного количества продуктов, в частности он содержится в йогуртах, конфетах и безалкогольных напитках.