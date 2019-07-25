«Дети болеют, взрослые падают в обморок»: пассажиры Eurostar застряли в тоннеле в 40-градусную жару

Два часа пассажиры Eurostar провели в тоннеле в 40-градусную жару. Людей высадили из поезда после того, как перестали работать кондиционеры, а температура в вагонах достигла 60 градусов. Причиной инцидента назвали сбой в электропитании.

«Нас держат в туннеле. Дети болеют, взрослые падают в обморок. Нам обещали новый поезд. Мы ждем уже два часа. Где он? Это небезопасно», - написала в Twitter писательница и актриса Кэти Брэнд, которая была пассажиром неисправного поезда.

Eurostar отправился из Брюсселя в Лондон в 10.56 и остановился около 11.00. Дополнительный поезд в тоннеле ожидали около 700 человек, передает The Sun. Они вновь отправились в путь через два часа. Из-за инцидента несколько поездов было отменено.