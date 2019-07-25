Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт

Группа экспертов из университетов США, Австралии и Катара выявила продукт, который ускоряет появление старческого слабоумия.

Исследователи предположили, что у тех, кто любит употреблять в пищу перец чили, повышается риск ускоренного угасания когнитивных функций в пожилом возрасте. Для подтверждения своих доводов ученые проанализировали данные пяти тысяч жителей Китая, которые собирались в течение 15 лет.

В начале опыта средний возраст участников составлял 63,5 года. В дальнейшем они регулярно проходили тестирование на интеллектуальные способности и вели дневники питания.

Ученые убедились, что чем больше острой еды употребляли люди, тем скорее снижались их интеллектуальные способности. Исследователи считают, что угасание когнитивной функции провоцирует компонент острого перца - алкалоид капсаицин. Правда, как именно он влияет на интеллект - неизвестно, пишет «МедикФорум».