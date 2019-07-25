Шойгу прибыл в Петербург, где проверит готовность участников к параду ВМФ

Министр обороны проверит готовность участников к Параду, который состоится 28 июля – в День Военно-морского флота, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

«В ходе генеральной репетиции министр обороны РФ совершит обход парадной линии статического строя кораблей на рейде Кронштадта и Невы. Затем он проверит порядок прохождения кораблей. В соответствии с установленным сценарием парада корабли пройдут на Большом Кронштадтском рейде и в акватории Невы - от Благовещенского моста до Троицкого моста», - сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны России, в репетиции ГВМП примут участие свыше 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Это, в частности, новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто.

«На генеральной репетиции будет окончательно проверена выучка экипажей и командиров кораблей по соблюдению интервалов движения между кораблями, скоростного режима, удержанию судов на заданном курсе при следовании их по фарватеру в акваториях Кронштадта и Невы. Также проверяется организация связи с кораблями, соблюдение мер навигационной безопасности, слаженность действий парадной группы морской авиации в ходе полета по утвержденному маршруту парада и выучка пешей парадной колонны», - подчеркнули в Минобороны.

ГВМП пройдет 28 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

«Среди участников генеральной репетиции фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", патрульный корабль "Василий Быков", атомная подлодка "Смоленск", ракетный крейсер "Маршал Устинов". Также будут задействованы большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных кораблей», - сказано в сообщении военного ведомства.

В нем также отмечено, что парадные группы морской авиации на генеральной репетиции представят четыре десятка самолетов и вертолетов. Мосты на реке Неве в связи с проведением тренировки разведены.

Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие, что позволит целостно представить современный облик ВМФ. Непосредственное участие в параде примут более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 воздушное судно.