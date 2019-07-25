Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Алексею Мартыненко - мальчику, спасавшему детей при пожаре в детском лагере «Холдоми» - посмертно присвоят звание Героя России.

С такой просьбой изначально выступили жители края, которые создали петицию в Интернете.

«Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», - заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Решение было принято 25 июля во время расширенного заседания правительства. Просьба уже была передана в компетентные органы, сообщает ТАСС.

Алексей Мартыненко помогал детям выбраться из горящих палаток и сам получил серьезные ожоги. В реанимации он впал в кому и умер через несколько часов.

Крупный пожар, произошедший 23 июля, унес жизни еще троих детей.

СК РФ завел три уголовных дела. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.