Строгая диета: осужденная в США россиянка Бутина потеряла треть веса

Осужденная в США россиянка Мария Бутина лишилась 20 килограммов веса за время заключения. Об этом рассказал ее отец Валерий Бутин.

В интервью «Известиям» он отметил, что теперь вес Бутиной составляет всего 40 килограммов при росте в 170 сантиметров. По словам отца россиянки, резкая потеря веса может быть связана со стрессом, плохим питанием или тяжелыми условиями содержания в тюрьме.

Валерий Бутин отметил, что его дочь активно занимается спортом несмотря ни на что. Также она совершенствует английский язык и изучает художественную и научную литературу.

Ранее сообщалось, что Бутиной сократили срок тюремного заключение на 10 дней. На свободу она может выйти 25 октября этого года.

Отец заключенной Валерий Бутин рассказал, что его дочь в американской тюрьме начала преподавать математику, английский язык, теорию вероятностей и обществоведение.

Мария Бутина признана виновной судом США в якобы незаконной работе на правительство РФ. Ее приговорили к 18 месяцам заключения и к депортации после отбытия наказания.