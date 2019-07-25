Грузия просубсидирует транзитные авиарейсы из России

Грузия готова субсидировать транзитные рейсы из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также обратно. На это грузинские власти намерены выделить примерно 1,2 млн евро без НДС.

Согласно постановлению грузинского правительства, как минимум две авиакомпании, летающие транзитом из РФ в Грузию через Армению, согласились подписать соглашения. Их оформит государственная компания «Объединение аэропортов Грузии», причем, не более чем на год.

Отмечается, что претендующая на субсидии авиакомпания будет обязана совершать минимум по два транзитных рейса в неделю в каждый аэропорт Грузии.

Как решило грузинское правительство, выплаты на каждого привезенного в Грузию туриста из РФ составит не более 90 евро без НДС. То есть общая сумма соглашений с каждой компанией не должна превысить 600 тысяч евро.

В настоящее время перелеты между Россией и Грузией транзитом через Ереван осуществляет только авиакомпания Georgian Airways. Также турецкая AtlasGlobal заявляла о готовности выполнять транзитные рейсы между этими странами. С середины лета она начала перевозки по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.

Напомним, с 8 июля начал действовать запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией после того, как Тбилиси 20 июня захлестнули акции митингующих, которые выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.