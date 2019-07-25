Кадровые перестановки: первые назначения Бориса Джонсона на посту премьер-министра

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в первый день своей работы на посту назначил новых глав ведущих ведомств страны. Свои посты получили новые министры обороны, иностранных дел, внутренних дел и финансов. Правда, в основном это получились скорее кадровые перестановки, и имена всех глав ведомств уже знакомы британцам.

Министром финансов Великобритании стал представитель этнических меньшинств в стране Саджид Джавид. Ранее он возглавлял министерство внутренних дел Великобритании.

Главой Министерства обороны страны назначен бывший заместитель Джавида, Бен Уоллес. Ранее в МВД он занимался вопросами безопасности и экономических преступлений, и именно Уоллес требовал от России «признать вину в отравлении Скрипалей».

Главным силовиком, министром МВД Великобритании, стала женщина - это бывшая министр международного развития Прити Пател.

А главой министерства иностранных дел Великобритании назначен экс-министр по Brexit, консерватор Доминик Рааб.

Напомним, Тереза Мэй сложила с себя полномочия британского премьера 24 июля. Борис Джонсон, ранее занимавший посты главы британского МИД и мэра Лондона, стал 14-м британским премьером при королеве Елизавете II. С назначением Джонсона поздравил президент РФ Владимир Путин.