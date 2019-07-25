«Глубокий и притягательный»: коллеги и знакомые скорбят по Рутгеру Хауэру

Актеры и музыканты выражают свои соболезнования семье, друзьям, коллегам и поклонникам нидерландского и американского актера Рутгера Хауэра, скончавшегося на 76-м году жизни в своем доме в Нидерландах.

«Покойся с миром великий Рутгер Хауэр: интенсивный, глубокий, подлинный и притягательный актер, который принес правду, власть и красоту в фильмах. Мои личные фавориты: "Плоть и кровь", "Эврика", "Хитчер", "Бегущий по лезвию", "Леди-ястреб" и "Слепая ярость"», - написал в Twitter актер Гильермо дель Торо.

Другой коллега Хагуэра, Гаррет Ли Диллахант вспомнил последнюю встречу в Германии с нидерландским актером.

«Недавно я встречался Рутгером Хауэром в Дортмунде, Германия. Мы ехали на наших электрических скутерах вместе, и я утомил его рассказом о чтении монолога Роя в актерской школе, к большому замешательству моих одноклассников. Хотел бы я знать его лучше», - отметил Ли Диллахант.

Рок-музыкант, басист группы Kiss Джин Симмонс вспомнил Хауэра, как доброго и сострадательного человека.

«Печально слышать, что Рутгер Хауэр скончался. Он всегда был джентльменом, добрым и сострадательным. Отправляю наши соболезнования и молитвы его семье, друзьям и поклонникам», - сказал Симмонс.

Рутгер Хауэр запомнился фанатам по кинофильмам «Бегущий по лезвию», «Зов предков», «Ночные ястребы», «Слепая ярость» и многим другим.