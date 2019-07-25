Захарова уличила BBC в искажении слов Путина

Британский журналист телекомпании BBC Уилл Грант, исказил цитату Владимира Путина, когда задавал вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову на пресс-конференции в Гаване. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Грант напомнил Лаврову якобы слова Путина о том, что «между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия...»

«Лавров ответил, что корреспондент что-то путает, и Путин этого не говорил. Оказалось, что задавший вопрос Лаврову британский журналист имел в виду пресс-конференцию Путина и Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле. Именно он, Умница Уилл Грант, тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. И отвечая на этот вопрос, Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване», - написала Мария Захарова в Facebook.

Далее она привела верную цитату президента РФ, который сказал: «Но если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. «Свято место пусто не бывает», - так говорят в России».

По словам Захаровой, сам журналист, на вопрос, почему он грубейшим образом исказил смысл цитаты, ответил, что виноваты переводчики, которые, видимо, не так перевели Путина.