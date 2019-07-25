МИД Турции рассказал о состоянии раненного в Анкаре белорусского дипломата

Советник посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев, который получил несколько огнестрельных ранений, идет на поправку после перенесенной операции. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в настоящее время дипломат находится в отделении интенсивной терапии. Уже завтра его переведут в обычную палату.

«За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД», - цитирует Чавушоглу ТАСС.

Министр рассказал, что, по предварительным результатам расследования, причиной атаки на дипломата стала «ссора между ним и нападавшим».

Ранее сообщалось, что в турецкой столице мужчина напал на сотрудника белорусского посольства. В МИД Белоруссии заявили, что психически неуравновешенный гражданин Турции выстрелил несколько раз в дипломата. В результате Александр Поганшев был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. Стрелявший после случившегося покончил с собой.