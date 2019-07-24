Перевозивший сыпучее вещество грузовик опрокинулся в Москве

Крупная авария произошла в районе Третьего транспортного кольца в Кутузовском тоннеле в Москве.

Опрокинувшийся грузовик перевозил сыпучий материал, по неподтвержденной информации это мог быть аммоний алюминия для очистки сточных труб.

«Опрокидывание произошло примерно в 05.30 утра сегодня, 24 июля», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГИБДД.

Представитель ведомства уточнил, что на месте работают службы и ликвидируют последствия ДТП. Пострадавших нет.

Две полосы движения в Кутузовском тоннеле работают в обычном режиме.