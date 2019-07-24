Власти назвали предположительную причину трагедии в «Холдоми»

Палатки в детском лагере на территории хабаровского горнолыжного комплекса «Холдоми», где накануне ночью произошел пожар, сгорели молниеносно. Об этом сообщили местные власти. Они также назвали возможную причину трагического происшествия, в результате которого погибли четверо детей.

«В палатках были обогреватели типа "Ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на "Ветерок". По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно», - цитирует РИА Новости представителя краевого правительства.

Добавляется, что огонь поднимался на высоту до 15 метров. Палатки находились очень близко друг к другу, поэтому огонь быстро распространялся. В результате пожара сгорели 20 палаток, еще 6 были повреждены.

По словам местных властей, которые осмотрели место происшествия, палатки сложно закрывались, а дети в темноте быстро открыть замок не могли.

Пожар на территории лагеря «Холдоми», где находились 189 детей, унес жизни четверых из них. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», задержаны два человека. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.