Люди застряли на 30-метровой высоте в парке аттракционов: видео

В британском Стаффордшире сломались американские горки Smiler. В результате пассажиры оказались подвешенными в воздухе на высоте более 30 метров на протяжении 20 минут.

Инцидент произошел в тематическом парке Сток-он-Трента, когда скоростной вагон стал подниматься вверх. Инженеры устранили проблему меньше, чем за полчаса, и вернули посетителей на землю.

Представитель аттракциона извинился перед потерпевшими и предложил в качестве компенсации бесплатные билеты в парк. Он также пообещал устранить неполадку к следующему дню, пишет Daily Mail.