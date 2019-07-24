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Курилки в аэропортах захотели сделать платными

Татьяна Полуказакова
09:23 24.07.2019
Стоимость входа может составить 50-100 рублей.
Курилки в аэропортах захотели сделать платными
© Фото: Константин Чалабов РИА Новости

В Госдуме рассматривают вопрос о возвращении в аэропорты специальных помещений для курения. Законопроект уже принят в первом чтении. Депутаты планируют внести в него поправки. Вход в курилки предлагается сделать платным. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Федот Тумусов.

По его словам, необходимо определить техусловия для таких помещений и уровень табачного дыма рядом с курилками. Значит, аэропортам предстоит закупить вентиляционные системы. Тумусов считает, что воздушные гавани переложат расходы на оборудование спецкомнат на самих пассажиров.

«Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей», - заявил Тумусов газете «Известия».

По мнению председателя правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексея Шабашова, вентиляционные системы не помогут защитить людей от табачного дыма. Он объяснил это открывающимися дверьми, которые будут пропускать загрязненный воздух. Исправить это поможет лишь дополнительное помещение перед курилкой со специальными системами очистки воздуха, которые используются на космических кораблях и очень дорого стоят. Шабашов уверен, что аэропорты не пойдут на такие траты.

Против законопроекта выступает Минздрав. В ведомстве считают, что возвращение курилок повысит уровень потребления сигарет и число связанных с этим заболеваний.

Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть документ во втором чтении. Это произойдет уже в осеннюю сессию.

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