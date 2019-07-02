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Трамп пообещал вывести танки на улицы США

Наталия Майорова
04:09 02.07.2019
Американский президент решил продемонстрировать военную технику страны 4 июля, когда США будут праздновать День независимости.
Трамп пообещал вывести танки на улицы США
© Фото: Jim LoScalzo, globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в рамках празднования Дня независимости продемонстрируют военную технику, включая танки. При этом он пообещал, что 4 июля в Вашингтоне «будет отличным».

«Такого еще не было, оно будет особенное... У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», - цитирует его CNN.

По данным The USA Today, техника будет размещена на Национальной Аллее в технике города. Вместе с тем в Пентагоне отметили, что стоимость транспортировки и размещения техники обойдется для бюджета страны примерно в 870 тысяч долларов.

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