Трамп пообещал вывести танки на улицы США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в рамках празднования Дня независимости продемонстрируют военную технику, включая танки. При этом он пообещал, что 4 июля в Вашингтоне «будет отличным».

«Такого еще не было, оно будет особенное... У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», - цитирует его CNN.

По данным The USA Today, техника будет размещена на Национальной Аллее в технике города. Вместе с тем в Пентагоне отметили, что стоимость транспортировки и размещения техники обойдется для бюджета страны примерно в 870 тысяч долларов.