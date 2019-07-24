Спасатели эвакуировали упавших на вездеходе в ущелье на Камчатке геологов: видео

В Камчатском крае вездеход, в котором находились пятеро геологов, упал в ущелье на глубину 100-140 метров. ЧП произошло при движении в сторону Агинского месторождения.

На кадрах видно, как сотрудники спасательных служб приземлились на вертолете рядом с вездеходом, уложили выживших геологов на носилки и доставили их в Петропавловск-Камчатский, предварительно оказав первую медицинскую помощь.

По одной из версий, причиной аварии мог стать отказ тормозов.

В результате ДТП два человека погибли, трое получили переломы различной степени тяжести.